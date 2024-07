Maciej Musiał to ostatnio jedno z najgorętszych nazwisk. Chociaż ma zaledwie 17 lat, osiągnął już bardzo wiele. Nie ma się co dziwić, że nastoletnie fanki szaleją na jego punkcie, to w końcu aktualnie najprzystojniejszy polski aktor młodego pokolenia. Specjalnie dla Was postanowiłysmy zgłębić tajniki jego stylu.

Reklama

Maciej Musiał na wyjścia wybiera z pozoru proste, gładkie koszulki i spodnie. Jednak patrząc na detale, można zauważyć, że poświęca swojemu wyglądowi więcej czasu niż nam się może wydawać. Jego znajomość trendów objawia się poprzez wywinięte nogawki spodni czy noszenie najmodniejszych fasonów dżinsów z obniżonym krokiem, które trafnie łączy z szelkami. Swój młodzieńczy wygląd aktor podkreśla kolorowymi t-shirtami i swetrami. Nie ulega wątpliowści, że jest najlepiej ubranym chlopakiem w polskim show-biznesie.

Reklama

Tak Maciej Musiał prezentował się w ostatnim czasie: