Miley Cyrus znów króluje na salonach. W przeciągu jednego weekendu zaliczyła aż dwie wielkie gale!

Choć nie poszalała ze strojem, to na jej głowie dzieje się więcej niż zazwyczaj. Miley słynąca z wyjątkowo bujnej fryzury na ogół chętnie rozpuszcza włosy. Tym razem postanowiła odrobinę poeksperymentować!

Miley pojawiła się na imprezie CNN Heroes, gdzie głównymi gwiazdami są nie celebryci, a zwykli ludzie.Miley zaprezentowała się w sukience Roberta Cavalli i butach projektu Azedine Alaia. Uwagę przykuwa jej fryzura rodem z jesiennych pokazów największych projektantów. W tym sezonie bardzo modne są warkocze pozostawione w lekkim nieładzie. Niestety, naszym zdaniem taka fryzura niezbyt dobrze współgra z wieczorowym charakterterem sukienki.

Dzień później gwiazda Disney'a pojawiła się na American Giving Awards 2011. Jak widać stonowane beże bardzo przypadły jej do gustu - tym razem wybrała sukienkę Jenny Packham i te same szpilki, co na poprzedniej imprezie. Gwiazda gładko zaczesała włosy upinając je w wysoki kucyk.

W której fryzurze Miley wygląda lepiej? A może najbardziej jej do twarzy w rozpuszczonych włosach?

