Miley Cyrus to bezdyskusyjnie największa skandalistka tego roku. Zaczęło się od udawanej penetracji podczas VMA, a później było już tylko ostrzej. Jeśli wydawało wam się, że do końca tego roku amerykańska gwiazda niczym was już nie zaskoczy - jesteście w błędzie. Właśnie na swój Instagram Miley wrzuciła oficjalny trailer nowego klipu "Adore You".

W zajawce Cyrus masturbuje się i zapewnia, że więcej zobaczymy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Trochę się boimy.

Fajny prezent dla fanów?

