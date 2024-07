Gwiazdy lubią mieć tajemnice. Ostatnio to Blake Lively i Ryan Reynolds wiedli w prym w ich ukrywaniu (przez kilka miesięcy nie zdradzali imienia córeczki), ale okazuje się, że para Kunis i Kutcher przechytrzyli media. A może znowu sobie żartują?

Pytanie o to, czy para jest małżeństwem, zaczęło nurtować fanów na początku tego roku, kiedy to aktor zamieścił w Internecie zdjęcie sugerujące, że wraz z małą Wyatt Isabel tworzą rodzinę... o tym samym nazwisku. Młodzi rodzice dementowali te plotki mówiąc, że nie trzeba być formalnie małżeństwem, aby tworzyć szczęśliwą rodzinę, a samo określenie "The Kutchers" nie oznacza, że para zdecydowała się na ślub.

Kunis i Kutcher po ślubie?

Mila Kunis była gościem jednego z popularnych show z udziałem gwiazd - Late Late Show, w którym gospodarz programu, James Corden, zadał aktorce pytanie wprost o to, czy para wzięła ślub, czy nie. Mila Kunis próbowała wykonać kolejny unik, odpowiadając jedynie z uśmiechem: "Nie wiem, może", jednakże jej mimika i gesty wskazywały na to, że nie potrafiła ukryć prawdy. Po chwili Corden nieco żartobliwie próbował ugrać coś na jej odpowiedzi, kiedy to Mila Kunis ponownie, z naciskiem odpowiedziała to samo:"może!". Mało komu uszło uwadze to, że na palcu aktorki znajduje się okazałych rozmiarów pierścionek. To w końcu jak to jest z tym ich małżeństwem? Wątpimy w jakiekolwiek jednoznaczne odpowiedzi...