Mikołaj Roznerski jest zachwycony Alicją Bachledą-Curuś! Choć już kilkakrotnie dementował plotki o tym, że ma romans ze słynną aktorką, wciąż pozostaje pod jej urokiem. W najnowszym wywiadzie wyznał, że Alicja Bachleda-Curuś jest dla niego... ikoną!

Mikołaj Roznerski i Alicja Bachleda-Curuś spotkali się na planie filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Na tyle się polubili, że Alicja zaprosiła go do swojego domu w USA. Pojawiły się nawet informacje, że aktor chce zrobić karierę za oceanem. Mikołaj wciąż musi odpowiadać na pytania, co go łączy z Alicją. W rozmowie z Twoim Imperium zaznaczył:

Alicja pracuje w show-biznesie od szóstego roku życia. Jest ikoną mego dzieciństwa. Może to głupio brzmi, bo jesteśmy w tym samym wieku, ale taka jest prawda. Jednak na planie filmowym było bardzo przyjemnie. Alicja, chociaż otacza ją aura gwiazdy międzykontynentalnej, jest niezwykle skromną, miłą i inteligentną kobietą z dużym dystansem od siebie - mówi Mikołaj Roznerski.

A czy Mikołaj rzeczywiście poleciał do USA na jej zaproszenie? Aktor nie chciał wypowiadać się na ten temat:

Proszę nie zadawać mi takich pytań, bo na postawie mojej odpowiedzi ktoś zaraz wykreuje jakąś niestworzoną historię - przekonuje Roznerski.

