Michel Moran od kilku lat związany jest ze stacją TVN, gdzie pojawia się w roli eksperta w kulinarnych programach. A jakie ma plany na przyszłość? Słynny kucharz i juror "MasterChef Junior" dość rzadko zwierza się ze swojego życia prywatnego - nam jednak udało się namówić go na rozmowę ;) Zapytaliśmy Michela Morana, czy planuje otworzyć kolejną restaurację i czy zobaczymy go jeszcze w innym programie. Co nam odpowiedział?

Reklama

Nie planuję żadnej nowej restauracji, nie ma czasu na to. Inny program też nie. Michel chce żyć normalnie dalej, wychować wnuczki, pilnować żony i być szczęśliwy - przyznał przed naszą kamerą.

A czy wnuczki jurora "MasterChef Junior" również wezmą udział w programie? Posłuchajcie, co jeszcze powiedział Michel Moran w rozmowie z Party.pl!

Zobacz także: Mateusz Gessler o roli jurora w MasterChef Junior. "Nie mam lęku przed nieznanym"

Zobacz także

Michel Moran zdradził swoje plany na przyszłość.