Michał Żurawski zdradza, co było dla niego najtrudniejsze na planie "Azja Express". Uczestnik wielkiego hitu TVN przyznał, że to wcale nie głód był dla nich największym problemem. Okazuje się bowiem, że gwiazdy biorące udział w programie wcale nie cierpiały z powodu głodu. A więc co lub kto sprawiał najwięcej kłopotów na planie "Azja Express"?

Zobacz także: Życie uczestników "Azja Express" było zagrożone?! Żurawski: "Nie pokazano sytuacji, które były naprawdę niebezpieczne"

Z tych najtrudniejszych rzeczy, to chyba jakieś durnowate zadanie, które mieliśmy po drodze do wypełnienia, zrobienia. Produkcja po prostu sprawiała nam największe kłopoty tak personalnie i prywatnie - stwierdził aktor.

Co jeszcze Michał Żurawski zdradził przed naszą kamerą? Jak udawało im się zdobyć pożywienie podczas podróży po Azji? Posłuchajcie sami!

Michał Żurawski zdradził kulisy "Azja Express".