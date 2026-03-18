Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska wzięli ślub w kwietniu 2020 roku. Medialna para w ostatnich miesiącach mierzyła się z kryzysem w relacji, co zauważali fani bacznie śledzący każdy krok małżonków w mediach społecznościowych. Teraz piosenkarz potwierdził wszelkie domysły. To już koniec.

Michał Wiśniewski potwierdza rozstanie z Polą Wiśniewską

Michał Wiśniewski wziął ślub ze swoją piątą żoną Polą Wiśniewską w kwietniu 2020, a dwa lata później para odnowiła przysięgę wyprawiając z tej okazji huczne wesele. W ostatnich miesiącach fani pary wielokrotnie dzielili się niepokojącymi komentarzami ws. relacji Michała i Poli, na co zwróciły uwagę również media. Choć wcześniej Wiśniewski oszczędnie komentował kryzys w małżeństwie, dziś na swoim profilu na Instagramie opublikował oficjalne oświadczenie, w którym mówi wprost, że jego związek z Polą to już przeszłość.

Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. No ale oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przeszłość. To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz wyznał Wiśniewski.

W dalszej części oświadczenia nie zabrakło apelu skierowanego do odbiorców piosenkarza.

Michał Wiśniewski o rozwodzie z Polą Wiśniewską

W kolejnej części oświadczenia Michał Wiśniewski zwrócił się z prośbą do internautów o ograniczenie wyrażania swoich opinii na temat rozpadu małżeństwa piosenkarza, ze względu na jego dzieci.

Bardzo gorąco serdecznie Państwa proszę ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i no co mogę powiedzieć. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni. Dziękuję bardzo zakończył Wiśniewski.

