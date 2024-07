Pola i Michał Wiśniewscy informację o narodzinach synka opublikowali we wtorek 16 maja. Przy okazji para zdradziła też imię dziecka i chłopiec ostatecznie nosi dwa imiona Noël Cloé. Teraz Michał Wiśniewski opublikował relację na Instastory tuż po powrocie ze szpitala i zabrał głos również w imieniu swojej żony Poli Wiśniewskiej.

Michał Wiśniewski doczekał się narodzin szóstego dziecka. Artysta niedługo po narodzinach Noëla pojawił się na konferencji przed Polsat SuperHit Festiwal 2023, a podczas festiwalu na scenie zaśpiewa razem ze swoją córką.

Niedługo potem muzyk odwiedził w szpitalu żonę i synka. Michał Wiśniewski opublikował w mediach społecznościowych relację po powrocie ze szpitala i nie ukrywa, że "to był bardzo trudny dzień", ale mimo wszystko dziękuje za ogrom wsparci i mnóstwo ciepłych słów w imieniu swoim, Poli i Noëla:

Witajcie kochani, właśnie wróciłem od Polci. To był bardzo trudny dzień, ale z całego serca ode mnie, od mojej żony, od Noëla, bardzo z całego serca chciałbym Wam podziękować za wszystkie życzenia. To dla nas bardzo ważne. Jest łatwiej przetrwać ten czas, taki umówmy się, dla mamy i dla taty - dosyć trudny, więc za całe ciepło, które dostarczacie po narodzinach bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zrobimy to razem, jak Polcia wyjdzie ze szpitala, przekaże jej Wasze gorące uściski. - powiedział Michał Wiśniewski w relacji na Instastory.