Michał Wiśniewski ogłosił, że niebawem rusza trzeci sezon jego słynnego reality show "Jestem jaki jestem" - nowa odsłona programu będzie skupiać się przede wszystkim na budowie nowego domu Wiśniewskich. W sieci na YouTubie pojawił się trailer programu:

Aby dojść do miejsca w którym dziś jestem, musiałem przespacerować się najtrudniejszą z dróg, pominąć wiele drogowskazów, znaleźć się w miejscach, w których nie było przyjaciół - czytamy pod zwiastunem.

"Jestem jaki jestem 3 czyli Wiśnia buduje" - rusza show Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski 20 lat temu wywołał prawdziwą sensację, godząc się na udział w reality show dokumentującym codzienne życie jego i jego rodziny. Pierwszy sezon "Jestem jaki jestem", w którym wystąpił z ciężarną wówczas Martą "Mandaryną" Wiśniewską i synkiem, Xavierem, zgromadził rekordową widownię i był pierwszym tego rodzaju formatem z udziałem znanej osoby w Polsce. Po roku gwiazdor dokręcił kontynuację, ale na trzeci sezon kazał fanom czekać bardzo długo.

Już niedługo startujemy z "Jestem jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje". Wyzwanie życia! - zapowiedział piosenkarz na swoim InastaStories.

"Jestem jaki jestem 3 czyli Wiśnia buduje" to vlog, dotyczący budowy Domu, mojego kawałka podłogi. Aby dojść do miejsca w którym dziś jestem, musiałem przespacerować się najtrudniejszą z dróg, pominąć wiele drogowskazów, znaleźć się w miejscach, w których nie było przyjaciół. Napisałem ponad 300 utworów, wiele z nich nuci cała Polska, sprzedałem 12 milionów płyt. Jestem Zwycięzcą. Jestem Zwycięzcą, pomimo tego iż jestem świadomy, że droga przede mną jeszcze długa, że wiele zakrętów wciąż nie odkrytych, że jeszcze ten rollercoaster pędzi, jednoosobowa łódź z niejednym sztormem zawalczy. Jestem Zwycięzcą i mam tę myśl, to przekonanie, że dobiję do brzegu, że choć poturbowany i bardzo zmęczony, będę mógł zamknąć za sobą drzwi do domu. Do własnego Domu - Przystani, której już nikt nigdy mi nie odbierze. Zapraszam Wszystkich na plac budowy mojego Domu!

Michał Wiśniewski ogłosił, że jego show wystartuje na platformie streamingowej YouTube już w niedzielę, 30 kwietnia i będzie emitowane przez 60 tygodni. Całość będzie zapisem wydarzeń towarzyszących budowie nowego domu rodziny Wiśniewskich - willi pod Warszawą. Koszt budowy pokryją sponsorzy. Program będzie realizowany bez udziału prowadzącego - gospodarzem będzie sam Michał Wiśniewski, a towarzyszyć mu będzie głos z offu - lektor. W programie, tak jak poprzednio, wystąpi jego rodzina - teraz u jego boku zajmować będzie aktualna żona, Pola. Ponieważ pierwsze odcinki zostały już nagrane, widzowie będą śledzić ostatnie tygodnie ciąży życiowej partnerki piosenkarza. Niedawno Pola Wiśniewska zaniepokoiła fanów donosząc o pogorszeniu stanu zdrowia, ogłaszając, że rozwiązanie coraz bliżej.

Przypomnijmy, że na czas realizacji pierwszego sezonu "Jestem jaki jestem" Michał i Marta Wiśniewscy przenieśli się do wynajętego do tego celu, naszpikowanego kamerami i mikrofonami domu w podwarszawskim Józefowie, zwanym "domem Wiśniewskich". Początkowo lokalizacja willi była tajemnicą, ale fani zespołu Ich Troje szybko ją odnaleźli. Program nadawany był wówczas codziennie na antenie TVN, a w niedzielę emitowano odcinki na żywo - podsumowania tygodnia, które w telewizyjnym studio prowadził Hubert Urbański. Wtedy też w show pojawiali się zaproszeni goście, często osoby ze świata show biznesu. Zaznaczmy, że to w jednym z niedzielnych programów na żywo miał miejsce debiut Mandaryny jako wokalistki, która zrobiła niespodziankę mężowi, śpiewając mu utwór "Stand by your man".

I co wy na to? Zamierzacie oglądać trzecią odsłonę "Jestem jaki jestem"?

