Michał Szpak wystąpi na festiwalu w Opolu? Dwa miesiące temu rozpoczęło się zamieszanie wokół słynnej muzycznej imprezy. Po tym, jak w mediach pojawiły się informacje o cofnięciu zaproszenia dla Kayah, gwiazdy solidarnie z piosenkarką zaczęły wycofywać się z udziału w muzycznym wydarzeniu. Wśród artystów, którzy postanowili zrezygnować z występów na opolskiej scenie, znalazł się właśnie Michał Szpak.

Kochani. Nie zobaczymy się w tym roku na Festiwalu w Opolu. Do zobaczenia (być może...) za rok - napisał wówczas Michał Szpak.

Postanowiliśmy więc zapytać Michała Szpaka, dlaczego zdecydował się na taki krok i czy gdyby festiwal jednak odbył się w innym terminie, to czy przyjąłby zaproszenie do udziału w imprezie. Czy teraz kiedy wiadomo już, że festiwal odbędzie się we wrześniu Michał zdecyduje się wystąpić na opolskiej scenie?

Posłuchajcie co powiedział przed naszą kamerą!

Michał Szpak wystąpi w Opolu?

