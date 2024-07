Michał Szpak pokazał siostrę! Wokalista jest bardzo związany ze swoją rodziną i niemal w każdym wywiadzie podkreśla, jak bardzo ważna jest ona dla niego. Wszyscy bardzo mu kibicują w jego muzycznej karierze. Święta to doskonały czas, aby Michał Szpak mógł nadrobić zaległości i spędzić czas z bliskimi. Ostatnio miał go znacznie mniej z powodu przygotowań do eliminacji na konkurs Eurowizji. W związku z tym artysta chce się teraz nacieszyć obecnością bliskich. To też bardzo trudny dla niego czas, ponieważ święta wielkanocne spędzi bez mamy, która zmarła w ubiegłym roku. Na szczęście Michał ma oparcie w ojcu i w rodzeństwie.

Reklama

W niedzielę wielkanocną pokazał zdjęcie ze swoją młodszą siostrą, Ewą Szpak. Rodzeństwo nie jest do siebie podobne, a jedyna cecha zewnętrzna, która ich łączy to piękne, długie i ciemne włosy. Ewa kibicuje bratu i wystąpiła nawet w jednym z jego teledysków do piosenki "Byle być sobą". Czy Waszym zdaniem Ewa i Michał są do siebie podobni?

Zobacz: To dla niej tańczył Michał Szpak. Tak wygląda jego siostra Marlena​

Zobacz także

Michał Szpak pokazał siostrę Ewę

Reklama

Ewa wystąpiła w jednym z teledysków Michała Szpaka