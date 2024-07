Michał Szpak coraz intensywniej przygotowuje się do konkursu Eurowizji, jednak znalazł chwilę, by dla Party.pl opowiedzieć o świętach, pracy i podsumować ostatni czas. Również szczególnie trudny dla niego okres w życiu prywatnym.

Za każdym razem gdy pada pada pytanie o moją mamę, jest to dla mnie zbyt wzruszające... Odeszła ode mnie osoba, która była najważniejsza w moim życiu...

Teraz Michał chce walczyć o jak najlepszy wynik podczas międzynarodowego konkursu. Jak wspomina swój udział w polskich preselekcjach?

Dla mnie udział w preselekcjach był czymś niezwykłym. To była kolejna przygoda życia w której nie nastawiałem się na zwycięstwo. W momencie ogłoszenia wyników to naprawdę było dla mnie wielkie zaskoczenie. Jestem dumny, że mogę reprezentować Polskę i jedyne o co mogę teraz prosić o trzymanie kciuków.