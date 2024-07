Najnowszym hitem internetu jest erotyczny pokaz tańca w wykonaniu Michała Szpaka. Wokalista zamieścił wideo na swoim Facebooku, a ono w ekspresowym tempie obiegło sieć, powodując wiele szumu, ale też i nieprzychylnych opinii. Szpak jednak niewiele robi sobie z krytyki, która spływa na niego w gigantycznych wręcz ilościach. Przypomnijmy: Michał Szpak skomentował swoje erotyczne wideo

Cichą bohaterką nagrania jest starsza siostra Michała, Marlena Szpak. To właśnie dla niej celebryta nakręcił wideo i półnagi tańczył przed kamerą, głośno przy tym wzdychają i śpiewając "Happy Birthday, Marlena!". Szpak w "Dzień Dobry TVN" zapewniał, że takie zabawne klipy to w jego rodzinie już tradycja i to właśnie z siostrą wysyłają je sobie nawzajem najczęściej z różnych okazji.

Czym zajmuje się na co dzień Marlena? Siostra Michała ukończyła szkołę muzyczną w Krakowie, a obecnie mieszka we Włoszech, gdzie uczy się śpiewu operowego pod okiem włoskich nauczycieli. W jednym z wywiadów Szpak wspominał, że planuje rockowy duet z Marleną, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, a wideo z rozmowy zniknęło z sieci. Może teraz warto wrócić do tego pomysłu?

