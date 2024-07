Polscy celebryci raczej rzadko eksperymentują ze swoim stylem. Mało który gwiazdor lubi zaszaleć z garderobą i odważyć się na coś naprawdę zwariowanego. Są jednak i tacy, którzy potrafią zaskoczyć swoim modowym wyborem.

Do tej grupy z pewnością należy Michał Piróg. Choreograf i prezenter TVN nie ma oporów, aby zakładać ryzykowne kreacje, nie gardzi też damskimi dodatkami. Ostatnio Michał wziął udział w sesji zdjęciowej w dziesiątym odcinku programu Top Model. Miał na sobie czarno-biały zestaw, ale nie byłby sobą, gdyby nie dołożył do niego parę... damskich szpilek. W butach na niebotycznym obcasie prężył się przed obiektywem, a po jego minie widać, że sprawiło mu to wiele frajdy!

Jak waszym zdaniem Michał Piróg prezentuje się w szpilkach? Przesadził czy pokazał, że ma do siebie dystans?

