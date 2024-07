1 z 7

Michał Piróg w wielu wywiadach opowiadał o swoje miłości do Izraela. To właśnie to miejsce traktuje jak drugi dom i gdy tylko może przylatuje Tel Awiwu, aby naładować akumulatory.

W jednym z ostatnich numerów magazynu "Viva!" znalazła się sesja z udziałem tancerza. Ekskluzywne zdjęcia zostały zrobione przez Izę Grzybowską podczas izraelskiego Gay Pride. Widzimy na nich m.in. leżącego tancerza ubranego w elegancki garnitur w otoczeniu półnagich ciał.

- Tel Awiw jest moim drugim miastem. Warszawy nienawidzę zimą, a Tel Awiw zimą kocham. Natomiast latem jest tam za gorąco, za to Warszawę wtedy uwielbiam. Cieszy mnie, że mogę być tam i tu, kiedy zechcę - wyznał Piróg w wywiadzie dla "Vivy!"

W tel lato i u nas w Polsce mieliśmy już kilka dni afrykańskich upałów. Michał z pewnością wtedy był wniebowzięty ;)

Zobacz: Jak Piróg poznał swojego faceta? "Dostałem fangę w nos, zalałem się krwią"