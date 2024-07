Przyjaźń Michała Piróga i Anny Muchy to jedna wielka sinusoida. Tancerz i aktorka znają się i kolegują od lat, ale bardzo często się kłócą. Mają odmienne poglądy w wielu kwestiach, to jednak nie przeszkadza im, aby się spotykać i pomagać w kwestiach zawodowych:

Z Anią się przyjaźniliśmy, potem w tej przyjaźni nastąpiła długa pauza. Spotkaliśmy się teraz, zaczęliśmy cudowną wymianę zdań, kiedy ja jej powiedziałem, że "Ania, długo Cię nie widziałem, a co jest bardzo zabawne, bo od dłuższego czasu gdzieś się przejawiasz i ludzie mówią o Tobie do mnie", a Ania mi odpowiedziała: "Słuchaj, popatrz tyle o mnie mówią, a o Tobie nie słyszałem przez lata" - mówi nam Michał Piróg.

Niedawno aktorka i tancerz spotkali się na lunchu.