Ania Mucha opublikowała w sieci poruszające nagranie. Na planie "Czas na show. Drag Me Out" zalała się łzami i z trudem wydusiła z siebie choć kilka słów. Zaczęła mówić o dzieciach, które za zamkniętymi drzwiami przeżywają istny dramat!

Choć największą popularność przyniosła jej rola w "M jak miłość", Anna Mucha ma na swoim koncie mnóstwo innych angaży. Regularnie gra na deskach teatru, występuje w kinowych hitach, a obecnie możemy oglądać ją w zupełnie nowym programie "Czas na show. Drag Me Out"! Format już na samym początku spotkał się ze skrajnymi opiniami, a każdy odcinek dostarcza odbiorcom najróżniejszych wrażeń. Emocji nie brakuje również pośród samych uczestników czy jurorów, o czym właśnie się przekonaliśmy.

Anna Mucha udostępniła na swoim Instagramie fragment z ostatniego odcinka. Widzimy w nim, jak ta, po występie Michała Mikołajczaka i Gąsia, zalana łzami, opowiada o koszmarze dzieci ze środowiska LGBT. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, co nastolatkowie przeżywają za zamkniętymi drzwiami.

Żyjemy w kraju, w którym co roku statystyka dotycząca samobójstw wśród dzieci rośnie, ponieważ żyjemy w kraju, w którym jeszcze do niedawna istniały strefy wolne od LGBT

Poruszona Ania Mucha zwróciła się bezpośrednio do uczestników, dziękując im za udział w programie i zaangażowanie, podkreślając, że dzięki temu tolerancja społeczeństwa wzrasta.