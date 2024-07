1 z 7

Anna Mucha na spotkaniu z Michałem Pirógiem w ultrakrótkich szortach! Aktorka w sobotni wieczór umówiła się do modnej, warszawskiej restauracji z jurorem "You Can Dance". Anna Mucha jak zawsze skupiła uwagę na sobie, a wszystko za sprawą stroju, bowiem aktorka na spotkanie założyła naprawdę skąpe spodnie. W połączeniu z dłuższą marynarką wyglądało to tak, jakby gwiazda w ogóle nie założyła szortów. (Zobacz: Szorty dżinsowe, czyli spodenki nie tylko dla małych chłopców). Nie da się ukryć, że aktorka ma bardzo zgrabne nogi i zawsze je chętnie eksponuje. Z pewnością gwiazda zwróciła na siebie uwagę przechodniów, bo wyglądała naprawdę sexy. Uważacie, że Anna Mucha powinna aż tak eksponować swoje nogi?

