Coming out wśród sportowców na całym świecie to wciąż coś, co nie zdarza się zbyt często. Nie dziwi zatem fakt, iż takie wyznania zawsze wywołują wiele emocji. Ostatnio prawdziwą sensacją jest brytyjski sportowiec Tom Daley, który oznajmił światu, że jest szczęśliwie zakochany w mężczyźnie. Przypomnijmy: Sensacja w świecie sportu. Medalista Igrzysk Olimpijskich jest gejem

Tabloidy z Wysp Brytyjskich szybko odkryły kim jest wybranek 19-letniego chłopaka i okazało się, że jest nim aż o 20 lat starszy scenarzysta, Dustin Lance Black. Nie jest to w żaden sposób osoba anonimowa, bo Dustin ma na swoim koncie Oscara za rewelacyjny film "Milk" z Seanem Pennem w roli głównej, a także wiele sukcesów na koncie jako gejowski aktywista.

Zbieg okoliczności sprawił, że wczoraj Tom Daley nagrywał swój występ w popularnym na Wyspach talk show Jonathana Rossa. W świetle jego ostatniego wyznania nie mogło oczywiście zabraknąć pytań o nowego chłopaka.

To naprawdę była miłość od pierwszego wejrzenia, nigdy wcześniej nie czułem czegoś takiego. Byliśmy na imprezie i nawet nie odezwałem się do niego słowem przez całą noc. Nie wiedziałem co zrobić, nie byłem nawet pewien, czy on jest gejem. Zrobiłem pierwszy ruch - wpisałem mu w telefon notkę "zadzwoń do mnie" z uśmiechem i on następnego dnia do mnie napisał. Sprawia, że czuję się szczęśliwy i bezpieczny, nie mógłbym być teraz bardziej szczęśliwy - wyznał szczęśliwy Daley.

Zakochany sportowiec zapewnił wielokrotnie w trakcie rozmowy, że nigdy wcześniej nie kochał nikogo tak mocno, a jego partner odwzajemnia uczucie. Co więcej, to on namówił Daleya, żeby ten nie rezygnował ze sportowej kariery!

Nigdy nie czułem takiej miłości, to zdarzyło się tak szybko. Byłem tym tak przytłoczony, że w pewnym momencie nie mogłem przestać o nim myśleć. Nigdy wcześniej nie kochałem nikogo tak mocno i to ze wzajemnością. Uratował mnie od zakończenia kariery. Po igrzyskach olimpijskich było mi ciężko do wszystkiego wrócić, ale on dał mi ekstra motywację i sprawił, że pracuję jeszcze ciężej i tego właśnie potrzebowałem - przyznał.

Pełny zapis rozmowy Toma Daleya w show Jonathana Rossa już w sobotę, więc możemy spodziewać się kolejnych smaczków. Myślicie, że doczekamy czasów, kiedy niektórzy panowie z polskiego show-biznesu będą opowiadać z takim entuzjazmem o swojej miłości? ;)

(fot. DailyMail.co.uk, Dec 4, 2013)

