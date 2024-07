1 z 7

Na świecie nie brakuje bardzo młodych, jeszcze niepełnoletnich wykonawców, którzy podbijają serca nastolatek. Prym wiedzie USA, które jest prawdziwą kopalnią talentów wyrastających potem na największe gwiazdy muzyki pop.

Również w Polsce coraz częściej stawia się na młodych i utalentowanych ludzi, nie tylko tych biorących udział w talent show. Wzorem naszych zachodnich sąsiadów duży nacisk kładzie się na internet, który potrafi wylansować zdolnych wykonawców promujących się na blogach czy YouTube.

Idealnym przykładem jest Dawid Kwiatkowski - 17-letni wokalista i bloger, którego poczynania na Facebooku śledzi już ponad 100 tysięcy (!) fanów, a jego koncerty w całej Polsce gromadzą tłumy. Niespodziewany sukces sprawił, że Dawid pracuje obecnie nad materiałem na debiutancki album, a w sieci właśnie ukazał się jego pierwszy, bardzo wakacyjny singiel. Utwór "Biegnijmy" zdążył się już spotkać z pozytywnym odbiorem wśród fanów wokalisty i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z przebojów tego lata. Jeszcze w lipcu powstanie teledysk obrazujący singiel.

Co na to sam zainteresowany? Często określa się go "polskim Justinem Bieberem" i patrząc na szał towarzyszący jego koncertom można śmiało stwierdzić, że jest na dobrej drodze, aby powtórzyć wielki sukces starszego kolegi.



Za kilka lat chciałbym móc się dopiero porównać chociaż w 1% do Justina. To wielki artysta, a ja dopiero zaczynam. Na pewno marzę o tak oddanych fanach, bo to oni są dla mnie najważniejsi. Z myślą o nich tworzę i widząc tak pozytywny odbiór mojej twórczości już na tym etapie, nie mógłbym być bardziej szczęśliwy - wyznał skromnie Dawid w rozmowie z AfterParty.pl

Posłuchajcie debiutanckiego singla Dawida Kwiatkowskiego poniżej. Będzie hit?

