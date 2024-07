Michał Kwiatkowski jest jedną z najbardziej znanych osób homoseksualnych w Polsce. Od lat głośno mówi o byciu gejem, o tolerancji, bierze udział w wielu ważnych akcjach przeciwko homofobii. Co więc sądzi na temat opowiadania o swojej orientacji przez inne gwiazdy? Czy celebryci, którzy są homoseksualistami, powinni o tym mówić publicznie?

Osoby homoseksualne nie są zobowiązane do tego, żeby mówić publicznie, to jest ich osobista decyzja. Ja miałem taką potrzebę i to zrobiłem, ale nie krytykuję ludzi, którzy tego nie robią. To zależy od osobistej walki, którą chcemy rozpocząć. - mówi nam Michał Kwiatkowski.