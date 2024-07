Nowy uczestnik „Twoja twarz brzmi znajomo”!



Nie ustają spekulacje na temat składu nowej edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, który rusza już jesienią. Wczoraj pojawiła się informacja, że jednym z uczestników programu będzie Bartek Kasprzykowski, ale jak udało nam się ustalić, nie jest to prawda. (Zobacz: "Kasprzykowski w "TTBZ"? Mamy komentarz aktora!").

Stacja kompletuje już skład nowej edycji programu. Kto się w niej pojawi? Dowiedzieliśmy się, że propozycję udziału w programie dostał Michał Kwiatkowski! Starszy brat Dawida Kwiatkowskiego zgodził się od razu i jesienią pojawi się w nowej edycji show.



Kim jest Michał Kwiatkowski?

Michał Kwiatowski zaistniał w polskich mediach za sprawą udziału w programie “Szansa na sukces”. Wokalista wystąpił w odcinku, którego gwiazdą był K.A.S.A i zaśpiewał piosenkę „Ja jestem macho”. Zaraz po maturze, Michał wyjechał do Paryża na studia. Rok później zgłosił się do programu “Star Academy” (w Polsce ten program znany był jako “Fabryka gwiazd”).

Polak dostał się do finału show, a następnie wydał debiutancką płytę, która szybko okazała się hitem we Francji. W 2009 roku Michał wziął udział w polskiej edycji “Tańca z gwiazdami”. Jego partnerką była Janja Lesar, dostali się do półfinału show. Rok po premierze jego trzeciego albumu “What''s Your Name?”, Michał przyznał, że jest gejem. Obecnie Michał często bywa w Polsce i wspiera swojego młodszego brata Dawida, który od kilku lat jest idolem nastolatek.