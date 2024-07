Michał Figurski udzielił pierwego wywiadu po tym jak 20 września tego roku trafił do szpitala po wylewie. Okazuje się, że lekarze dawali mu bardzo małe szanse na przeżycie. Dziś, na szczęście, czuje się dużo lepiej. O walce o swoje zdrowie i życie opowiedział w Polsat News 2. Dziś (25 grudnia) zostanie wyemitowany cały wywiad, jego fragmenty ujawnił wcześniej portal Fakt24.

Michał Figurski - "Byłem bliski śmierci"

Dziennikarz przyznał, że od lat jest przewlekle chory. Nie chciał jednak mówić o tym w mediach, żeby ludzie nie zarzucali mu lansu na chorobę:

Jestem przewlekle chory od lat. Nigdy o tym nie mówiłem, nie miałem potrzeby. Uważałem, że zdobywanie popularności przez współczucie jest po prostu liche. Teraz to się zmieniło. Wiedząc już, czym grozi cukrzyca, uważam, że powinienem zrobić coś więcej: mówić o zagrożeniach i konsekwencjach, które niesie, bo jestem żywym tego przykładem. Na szczęście żywym - mówi dziennikarz.

To, że był bliski śmierci, uświadomił sobie dwa tygodnie po tym, jak trafił do szpitala:

Gdy się obudziłem, byłem w tak złym stanie, że prawie nic nie pamiętam. Dopiero potem dowiedziałem się, że byłem jedną nogą w grobie. Gdy byłem na stole operacyjnym, moi bliscy kilka razy usłyszeli, że to koniec. Taka informacja, która dociera do ciebie po kilku tygodniach jest niebywałym szokiem - mówi Figurski.

Michał Figurski cały czas walczy o zdrowie. W Centrum Komplekowej Rehabilitacji w Warszawie ciężko pracuje, żeby wrócić do formy. Już teraz wie, że to największa lekcja jego w życiu, żeby wyciągnąć wnioski z tego, co było wcześniej - życia w biegu i braku troski o zdrowie:

By zrobić jeden krok, potrzebujesz tygodni pracy nad sobą, która przynosi znikome efekty. Doprowadza cię to do frustracji, ale każe docenić cierpliwość. To jest największa lekcja, którą muszę wyciągnąć z tego, co się stało.

Cały wywiad z Michałem Figurskim o jego stanie zdrowia 25 grudnia o 18:30 w Polsat News 2 i o 22.30 tego samego dnia w Polsat News.

Michał Figurski był bliski śmierci

Michał Figurski udzielił długiego wywiadu po wylewie