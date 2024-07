Michał Figurski gorzko o swoim małżeństwie! Dziennikarz w "Kulisach sławy" w programie "Uwaga" TVN mierzy się ze swoją przeszłością. Jeden z najlepszych polskich radiowców przyznaje, że show-biznes go wciągnął bez pamięci. Z wszystkimi konsekwencjami...

Michał Fugurski nie wstydzi się przyznać, że właśnie ten "kolorowy" świat zawrócił mu w głowie. "Zostałem skandalistą, co uczyniło mnie celebrytą", powtarza w wywiadzie. Czy teraz tego żałuje? Na pewno "ofiarą" tego świata i szybkiego tempa życia jest jego małżeństwo z Odetę Moro.

Po moim wylewie mieliśmy takie spotkanie z moją byłą żoną w trakcie którego, pierwszy raz od chyba wielu miesięcy, jeśli nie lat, porozmawialiśmy z sobą bardzo szczerze, patrząc sobie w oczy. I doszliśmy do jednego słusznego wniosku: kompletnie nie docenialiśmy tego wszystkiego, co mieliśmy, tego co dostaliśmy. Żyliśmy szybko, byliśmy młodzi, mnóstwo rzeczy działo się dookoła, zachłysnęliśmy się tym wszystkim. Nie byliśmy chyba do tego przygotowani, zabrakło dojrzałości. I skończyło się tak, jak się skończyło…