Karolina Gilon dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w serialu "Miłość na bogato". Format spotkał się z ogromną falą krytyki, ale też całkiem niezłą oglądalnością, co otworzyło obsadzie drzwi do kariery. Do tej pory Karolina kojarzyła się z dość ostrym wizerunkiem i odważnymi sesjami zdjęciowymi. Niedawno rozebrała się dla "CKM". Przypomnijmy: Pawlicka kusi w łóżku, a razem z nią gwiazdka "Miłości na bogato"

Aspirująca celebrytka potrafi też być delikatna i próbuje zmieniać swój dotychczasowy wizerunek. Niedawno wzięła udział w sesji zdjęciowej autorstwa Wojciecha Jachyry, w której jest niemal nie do poznania - delikatna, romantyczna, z burzą loków na głowie. Czarno-białe zdjęcia pokazują, że Karolina ma spory potencjał i może wcielić się nie tylko w rolę kolorowych i głośnych seksbomb.

Zobaczcie zdjęcia: