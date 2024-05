Wiktoria z "Love Island" opublikowała w sieci nowe zdjęcia z Adrianem, ale my patrzymy tylko na jej włosy. Okazuje się, że piękność z dziewiątej edycji randkowego show zaszalała u fryzjera i zdecydowała się na totalną metamorfozę. W programie Telewizyjnej Czwórki Wiki pokazywała się zazwyczaj w prostych włosach do ramion. Teraz jednak przyszła pora na zmiany!

Reklama

Wiktoria z "Love Island" pochwaliła się nową fryzurą

Wiktoria wzięła udział w dziewiątej edycji "Love Island" i bardzo szybko stworzyła parę z Adrianem. Kontrowersyjny uczestnik był nią zauroczony jednak kiedy Wiki musiała opuścić willę miłości postanowił spróbować stworzyć relację z Emi. Jak już wiemy, relacja Adriana i Emi nie przetrwała, a po jakimś czasie do programu wróciła Wiktoria. I chociaż w randkowym show wszystko wskazywało na to, że nie będą razem to po powrocie do Polski sporo się zmieniło. Adrian z "Love Island" pokazał zdjęcie z Wiki i wyszło na jaw, że znów dali sobie szansę.

Teraz w sieci pojawiły się nowe zdjęcia Wiktorii i Adriana, a my patrzymy tylko na nowy look byłej uczestniczki "Love Island"!

Instagram @wiktoriaantolak_

Wiktoria z randkowego show zaszalała i mocno przedłużyła swoją fryzurę. Była uczestniczka hitu Telewizyjnej Czwórki ma teraz włosy do pasa!

Uwielbiam długie włosy wiec zdecydowałam się na przedłużenie włosów bio taśmami. Bardzo zależało mi na tym żeby metoda była bezpieczna dla moich włosów. W 1,5h spełniłam swoje marzenie napisała na Instagramie.

Podoba się Wam metamorfoza Wiktorii? A może woleliście ją w krótszej fryzurze?

Zobacz także

Instagram @loveislandwyspamilosci

Kibicowaliście Wiktorii w "Love Island" i śledzicie jej losy po programie? Jesteście zaskoczeni, że Wiki i Adrian dali sobie szansę?

Reklama

Zobacz także: Adrian szczerze o odrzuceniu Emi: "Mój wybór nie był podłym zachowaniem"