Już w dniach 11-13 września 2014 do Polski przyleci międzynarodowy makijażysta Givenchy: Hocine Zeghichi. Poprowadzi on wyjątkowe warsztaty w Sephora Arkadia w Warszawie. Zapraszamy!



O jesiennej kolekcji...

"Wolne duchy rozbiegają się dziko, a Extravagancia to ich wojenny okrzyk. Zafascynowany pełną przepychu paradą ostentacyjnej przyrody, zadedykowałem kolekcję makijażu na sezon jesień-zima 2014 zuchwałym momentom szaleństwa natury. Przyroda uczy nas wyobraźni i witalnej siły, która zwalcza wszelką zwyczajność, brak zaskoczenia, pójście na łatwiznę. Natura objawia się w rzadkości szlachetnych kamieni, w magii minerałów, delikatności masy perłowej, nieskończoności światła…"- mówi Nicolas Degennes, dyrektor artystyczny makijażu Givenchy.

Dyrektor artystyczny makijażu Givenchy inspiruje się bogactwem natury i tworzy paletę przywołującą blask masy perłowej, której urozmaicona faktura nieustannie zachwyca. Metalizujący połysk, subtelne drobinki i krople wibrującego koloru tworzą razem zadziwiający wachlarz wspaniałości dla kobiety, która chce być wyjątkowa i czarująca. Kolekcja Extravagancia od Givenchy na jesień 2014 to w istocie interpretacja tej finezji: wezwanie do kontemplacji…

W kolekcji Extravagancia od Givenchy na jesień-zimę 2014/2015 znajdziecie m.in.:

Paletę - PALETTE EXTRAVAGANCIA, Lip & Eye Palette, cena ok. 270 zł,

Róż - BLUSH MÉMOIRE DE FORME 9G Rose Extravagant, cena ok. 155 zł,

Maskarę - NOIR COUTURE N5 Violet Etonnant, cena ok. 145 zł,

Cień - OMBRE COUTURE N12 4G Or Insolite, cena ok. 99 zł,

Lakier do paznokci - LE VERNIS 10 ML N20 Bronze Insensé, cena ok. 98 zł.