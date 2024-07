Od kilku lat Polskę regularnie odwiedzają największe światowe gwiazdy - przy okazji koncertów czy dużych filmowych premier. Zazwyczaj wizytę w naszym kraju wspominają świetnie, a o samych Polakach mają jak najlepsze zdanie. Okazuje się też, że wiele hollywoodzkich sław ma polskie korzenie. Przypomnijmy: Dziadek Natalie Portman pochodził z Polski!

Do grona gwiazd, które wypowiedziały się o Polsce dołączyła Meryl Streep. Wybitna aktorka udzieliła wywiadu "Dużemu Formatowi" i dziennikarka poruszyła z nią bardzo popularną ostatnio kwestię nauk gender. Zagadnienie to wzbudza mnóstwo emocji wśród polityków i osób publicznych, a słynąca z bardzo liberalnych poglądów gwiazda również ma swoje zdanie na ten temat. Streep była szczerze zdziwiona, że gender może wywoływać taką dyskusję i być postrzegane negatywnie.

Duży Format: W Polsce gender to teraz jeden z najbardziej dyskutowanych tematów.

Meryl Streep: A o czym tu dyskutować?

Duży Format: W Polsce trwa obecnie krucjata przeciw gender - prowadzona przez Kościół katolicki i środowiska prawicowe. Powstał nawet zespół parlamentarny "Stop ideologii gender".

Meryl Streep: Nie gadaj? Myślałam, że po latach komunizmu dogoniliście już Zachód w sensie społeczno-kulturowym.

Duży Format: Chyba nie bardzo.

Meryl Streep: No cóż, jako - jak to nazwałaś - ikona gender mogę powiedzieć jedynie, że ta krucjata skazana jest na porażkę.

Duży Format: Pomyślałam, że może wygłosiłaby pani w tej sprawie jakieś krótkie przemówienie na zakończenie?

Meryl Streep: (...) Przeszłość umiera w bólach, a stary porządek nie chce się poddać bez walki. Rozumiem to, ale z radością zawiadamiam was, że reprezentujecie przegraną sprawę. Równość jest wielkim marzeniem i przyszłością tego świata. Jesteśmy różni - kobiety i mężczyźni, heterycy i geje, czarni i biali - ale wszyscy powinniśmy mieć równe szanse wyrażania siebie i bycia sobą. Równe szanse w pracy, miłości i swojej własnej drodze do szczęścia. Panowie, tracicie władzę, a wasze stare zasady odchodzą w niebyt. Goodbye!