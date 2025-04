Agnieszka Barton-Michel wzięła udział w pierwszej edycji programu „Kanapowczynie”, zgłaszając się z nadzieją, że zmiana stylu życia pomoże jej spełnić marzenie o macierzyństwie. Dzięki ogromnej determinacji porzuciła niezdrowe nawyki, zrzuciła aż 27 kilogramów i całkowicie odmieniła swoje życie. Dziś Agnieszka i jej mąż oczekują narodzin upragnionej córeczki. O swojej spektakularnej metamorfozie i drodze do macierzyństwa Agnieszka opowiedziała w programie „Dzień Dobry TVN”.

Agnieszka Barton-Michel i jej mąż przez siedem lat bezskutecznie starali się o dziecko. Dopiero udział w programie „Kanapowczynie” i ogromna przemiana, której się podjęła, otworzyły przed nimi nowe możliwości. Po utracie 27 kilogramów i poprawie kondycji zdrowotnej para zdecydowała się na procedurę in vitro. O swojej drodze do macierzyństwa opowiedzieli w programie „Dzień Dobry TVN”, dzieląc się zarówno radościami, jak i trudnymi momentami, jakie towarzyszyły im podczas leczenia. Agnieszka zdradziła, jak obecnie się czuje:

Kobieta wyznała, że proces in vitro nie był dla niej łatwy.

Dodała, że miała inne wyobrażenia o tej metodzie.

Myślałam, że droga przez in vitro to jest bajkowy temat, okazało się, że bajkowe to jest zakończenie. Sam proces, ta liczba leków, przygotowanie, ja też jestem dumna z męża, bo nie miał problemów z badaniami. Udało się po pierwszym transferze, ale po pierwszej punkcji trafiłam do psychologa, bo nie radziłam sobie z tymi emocjami

dodała.