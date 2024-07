Kinga Rusin w ostatnich dniach mocno zaangażowała się w dyskusję na temat gender. Temat ten początkowo poruszyła tylko na swoim Facebooku, ale wzbudził on mnóstwo emocji wśród jej czytelników i fanów. Potem przyszedł czas na wizytę w "Dzień Dobry TVN" w roli gościa i eksperta, gdzie Kinga dyskutowała ze specjalistami i psychologiem. Przypomnijmy: "Strasznie się przestraszyłam tej całej nagonki"

Dziś Kinga wróciła na kanapy telewizji śniadaniowej do roli prowadzącej, ale nie zapomniała o bliskim jej temacie. W studiu gościła Zuzę Kołodziejczyk i Dawida Wolińskiego, którzy razem z socjologiem rozmawiali o fenomenie zdjęć robionych telefonem z ręki tzw. "selfies". Oczywiście dużo w tej kwestii miał do powiedzenia Dawida, swoje trzy grosze dorzucał również dr Jacek Wasilewski, milczała jedynie Zuza. Kinga postanowiła nieco ją pobudzić.



Rusin: Panowie słuchajcie, ponieważ dużo ostatnio mówimy o gender, dajcie proszę dojść do głosu Zuzi. Zuza, musi być równouprawnienie. Niech mężczyźni mówią głośniej, ale Ciebie też chcielibyśmy posłuchać. Czy Ty celowo robisz sobie "selfies", czy to jest fajniejsze, jak to wygląda?

Zuza: Jak sobie robię te zdjęcia, że tak powiem, sama sobie, to ja chcę po prostu pokazać ludziom co robię w danym momencie, jak wygląda moje życie modelingowe od kuchni - wyznała.