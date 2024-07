Czy aby być modelką trzeba mieć ładny "ryj" i zgrabną d...? Tak twierdzi Mikołaj Lizut. W programie "Na językach" dziennikarz skrytykował zawód, jakim jest modeling. Co powiedział?

Te waciki z wodą trzeba jeść. Społeczna premia za wykonywanie tego zawodu jest niewspółmierna. Mówi się, że modelka ma mieć talent. Jaki, k..., talent? Ma mieć ładnego ryja i zgrabną dupę. To jest jakieś pieprzenie bez sensu. Osobowość trzeba mieć, jaką, k..., osobowość? Że to lata pracy, żeby osiągnąć coś tam. Wystarczy mieć ładnego ryja! - dodał.

Podobno Polska słynie z talentów w modelingu. A jaka to ciężka praca! Trzeba pamiętać: najpierw lewa noga, potem prawa, potem która? Lewa? - szydził Lizut w programie.

Świat modelingu się oburzył. Nam całą sprawę skomentowała menedżerka Anij Rubik i właścicielka agencji modelek D'Vision, wysyłającej modelki do pracy na całym świecie - Lucyna Szymańska.

Niech spróbuje osiągnąć choć cząstkę tego, co niektóre z moich i nie tylko moich modelek . I nie mowię tu o pozowaniu czy chodzeniu na wybiegu - mówi Lucyna Szymańska.

Ostro? Może czasem trzeba...

Zobacz: Dorota Wróblewska ostro o Top Model: „Poniżające i obrzydliwe. Stanowczo mówię NIE”

Zobacz także

Mikołaj Lizut:

Lucyna Szymańska z Marcinem Tyszką na balu TVN:

Lucyna Szymańska z Anją Rubik:

Pędzimy do Poznania na Art and Fashion Forum w Starym Browarze. Dzisiaj bedą przemawiać niesamowici goście , wielka ikona mody @jcdecastelbajac , muzyk @jihaemusic , fotograf @paolakudacki oraz olfactory scientist Gayil Nalls . Gościem muzycznym jest sensualna @marykomasa . Przyjeżdżajcie ! #starybrowar #minicooper #artfashionforum

A photo posted by Anja Rubik (@anja_rubik) on Oct 24, 2015 at 1:38am PDT