Dorota Wróblewska ostro wypowiada się o programie "Top Model". Producentka pokazów już nieraz komentowała zachowanie gwiazd i ich stylizacje. Na swoim profilu na Facebooku chwali, ale i krytykuje osoby z show-biznesu. Ostatnio na tapetę wzięła show TVN i niestety pojawiło się z jej strony kilka gorzkich słów. Dorota Wróblewska po obejrzeniu ostatniego odcinka "Top Model" przyznała, że to co zobaczyła jest "poniżające i obrzydliwe".

Nie widziałam takiej sesji w żadnym magazynie. Nie mam pojęcia jaki jest cel tego programu, ale tego typu akcje są poniżające i obrzydliwe.Po co i w jakim celu? Ja rozumiem, że ważna jest oglądalność, ale są granice przyzwoitości. Program powinien przedstawiać zadania, które modelki wykonują w pracy. Dla mnie lęk, jak i ból jest zjawiskiem negatywnym i pozostawia traumatyczne przeżycia. Ktoś może napisać, że bohaterki programu same się na to zgadzają. To prawda. Większość młodych dziewczyn ma nadzieję, że odniesie sukces w modelingu. Jednak czy taka jest droga? Stanowczo mówię NIE!