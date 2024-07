1 z 12

Państwowa Komisja Wyborcza znów prowokuje do kpin. PKW po raz kolejny miała kłopoty z liczeniem głosów przez co oficjalne ogłoszenie wyników trzeba było przełożyć o kilka godzin. Gdy w końcu zostały ogłoszone, potwierdziło się, że wybory parlamentarne 2015 zakończyły się miażdżącą wygraną PiS. Początkowo wyniki procentowe wyborów miały zostać podane na konferencji prasowej o godzinie 18 w poniedziałek. Godzinę przekładano kilka razy, aż do paru minut przed 23., kiedy to w końcu poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów. Co było powodem opóźnienia? Protokół z głosowania w Londynie, który nie dość, że dotarł do Warszawy ze sporym opóźnieniem, to na dodatek zawierał błąd i musiał zostać wysłany z Londynu raz jeszcze. Problematyczny był również protokół z... Ursynowa, ale ten dotarł bezpiecznie do Państwowej Komisji Wyborczej po godzinie 20. W oczekiwaniu na wyniki wyborów internauci, jak zawsze, nie próżnowali. W sieci momentalnie pojawiło się mnóstwo memów komentujących londyńskie perypetie protokołu. Wybraliśmy najlepsze. Zobacz w naszej GALERII MEMÓW.