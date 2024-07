Znane są już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2015. Potwierdziły miażdżacą wygraną PiS, co skomentował Kuba Wojewódzki. Dziennikarz nigdy nie krył swoich poglądów politycznych. Nie jest - delikatnie mówiąc - fanem nowego rządu. Ale wynika starala się skometować z humorem...

Oficjalne wyniki wyborow do sejmu 2015

Zecydowaną przewagą wygrał PiS, który uzyskał 37,58% głosów, tym samym uzyskując możliwość rządów większościowych. Drugie miejsce zajęło PO, które zdobyło 24,09% poparcia wyborców. Kolejne partie, które znajdą się w sejmie to: Kukiz'15 - 8,81%, Nowoczesna -7,60%, PSL - 5,13%. Co na to Kuba Wojewódzki? Późnym wieczorem na jego profilu na Facebooku pojawił się obrazkowy komentarz ze zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego:

Co zrobię po wyborach? Więcej religii w szkołach. Msze poranne zamiast Dzień Dobry TVN. Rydzyk marszałkiem senatu. TVP w rękach telewizji Trwam. Inwigilacja Fejsbuka. I na pewno Wojewódzki dostanie zakaz pracy w mediach.

Kuba Wojewódzki komentuje wyniki wyborów do sejmu 2015

Kuba Wojewódzki już od niedzieli bardzo intensywnie i dosadnie komentował sondażowe wyniki wyborów. Dziennikarz wyraźnie nie jest zadowolony z wyboru Polaków, lecz w jego komentarzach nie brakuje dystansu i ironii. Na jego komentarze odpowiedział nawet Paweł Kukiz.

