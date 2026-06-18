Mistrzyni świata nagle zasłabła na zawodach. Konieczna była reanimacja

Jennifer Simpson musiała być reanimowana - te dramatyczne sceny rozegrały się podczas zawodów lekkoatletycznych w Karolinie Północnej. 39-letnia mistrzyni świata i brązowa medalistka olimpijska na 1500 m nagle zasłabła, upadła na bieżnię i przestała oddychać. Użyto defibrylatora, a zawodniczkę przewieziono do szpitala.

Jennifer Simpson reanimowana w trakcie zawodów. Mistrzyni świata nagle zasłabła

Do zdarzenia doszło w trakcie mityngu w Karolinie Północnej. Simpson niespodziewanie straciła siły, upadła na stadionowej bieżni i według informacji przekazanych po zawodach przestała oddychać. To był moment, w którym liczyły się sekundy.

Na miejsce niemal natychmiast ruszyła pomoc medyczna. Zawodniczka była reanimowana, użyto też zewnętrznego defibrylatora. Następnie przewieziono ją do szpitala. Organizatorzy podkreślili, że akcja przebiegła szybko i sprawnie dzięki osobom, które zareagowały od razu, oraz pracy ratowników i personelu medycznego.

Po dramatycznym incydencie organizatorzy zawodów Sir Walter Running przekazali, że Jennifer Simpson otrzymuje doskonałą opiekę medyczną. Nie podano szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia ani dalszych rokowań - poza zapewnieniem, że jest pod właściwą opieką.

W komunikacie znalazły się również podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w ratowanie biegaczki: od tych, którzy byli najbliżej i zareagowali jako pierwsi, po ratowników medycznych i personel, który przejął działania na miejscu. Organizatorzy poprosili też o modlitwę za zawodniczkę i jej rodzinę.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni osobom, które natychmiast zareagowały, a także ratownikom medycznym i personelowi medycznemu, którzy zajęli się tą sytuacją z taką troską, pilnością i profesjonalizmem. Jenny otrzymuje doskonałą opiekę medyczną, a nasze myśli są z nią i jej rodziną w tym trudnym czasie przekazali organizatorzy imprezy.

Prosimy, abyście nadal pamiętali o Jenny i jej rodzinie w swoich modlitwach, gdyż wszyscy mamy nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej. (...) Jenny otrzymuje doskonałą opiekę medyczną. W tym trudnym czasie nasze myśli są z nią i jej rodziną dodano.

Jennifer Simpson to brązowa medalistka i mistrzyni świata. Fani sportu pamiętają jej wyczyn

Jennifer „Jenny” Simpson ma 39 lat i od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich biegaczek. W dorobku ma tytuł mistrzyni świata w biegu na 1500 m oraz brązowy medal olimpijski na tym dystansie zdobyty w 2016 r.

Reprezentowała Stany Zjednoczone na trzech igrzyskach olimpijskich: w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro. Jej medal z 2016 r. był historyczny - była pierwszą Amerykanką, która sięgnęła po olimpijskie podium na 1500 m.

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