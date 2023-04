Ostatnie dni były wyjątkowo trudne dla rodziny Katarzyny Skrzyneckiej. Mąż piosenkarki przeszedł trudną operację. Jak się czuje? Marcin Łopucki po raz pierwszy skomentował swój stan zdrowia, po tym jak w zeszłym tygodniu nagle trafił do szpitala. Zobacz także: Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił do szpitala! Czeka go poważna operacja. Co się stało? Mąż Katarzyny Skrzyneckiej jest po operacji. Jak się czuje Marcin Łopucki? W zeszłym tygodniu Katarzyna Skrzynecka opublikowała niepokojący wpis dotyczący stanu zdrowia swojego męża. Marcin Łopucki trafił do szpitala nagle. Okazało się, że będzie konieczność przeprowadzenia operacji i to w ciągu najbliższych trzech dób. Marcin osunął się z bólu na kolana przy kontuarze recepcji... - opisywała wówczas stan zdrowia męża Katarzyna Skrzynecka. Operacja Marcina Łopuckiego już się odbyła. Jednak nie znane są konkretne powody hospitalizacji. Jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zdradziła jedynie, że operacja męża trwała prawie 4 godziny: Mąż jest już po dzisiejszej operacji. Trwała niemal 4 godziny. Dochodzi do siebie pod dobrą opieką w klinice - napisała Katarzyna dwa dni po swoim wpisie Wczoraj swój stan zdrowia skomentował również sam Marcin Łopucki: Przepraszam, że tak późno. Ale choroba mnie trochę wytrąciła z normalnego trybu życia Aktualnie mąż Katarzyny Skrzyneckiej razem z żoną i córką przebywa już w domu: Mam jakieś problemy zdrowotne. Każdemu się takie czasami zdarzają. Problem w tym, niestety, że w dobie pandemii koronawirusa znacznie ciężej niż zwykle jest rozpocząć proces leczenia. - skomentował w rozmowie dla "Twojego Imperium" Życzymy zdrowia! Zobacz także: Mąż Katarzyny Skrzyneckiej...