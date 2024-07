Anita Lipnicka, odkąd rozstała się z Johnem Porterem, chciała za wszelką cenę utrzymać swoją prywatność tylko dla siebie. Kiedy zaczęła spotykać się z nowym mężczyzną, nikt o tym nie wiedział! Ostatecznie 13 września powiedziała sakramentalne "tak" swojemu nowemu ukochanemu. Lipnicka pochwaliła się wówczas na Facebooku zdjęciami z tej pięknej uroczystości, która odbyła się na niewielkiej greckiej wyspie Hydrze - i tyle... Więcej zdradzać nie chciała! Nikomu oficjalnie nie powiedziała, kim jest jej wybranek serca. Teraz "Fakt" twierdzi, że dotarł do informacji o ukochanym Lipnickiej. Kim jest? Jak podaje "Fakt", mąż Lipnickiej ma na imię Mark, jest Brytyjczykiem i pracuje jako grafik. Jak rozwijała się ich znajomość>

Mark zrozumiał, że czuje coś do Anity, gdy stała się dla niego inspiracją w pracy. Stworzył wówczas jej portret. Gdy ona go zobaczyła, zrozumiała, że to nie będzie zwykła znajomość - czytamy w "Fakcie". -

Mark stworzył jej teledysk do singla ‘Ptasiek’. Planują kolejne projekty. Nadają na tych samych falach, bo oboje są bardzo romantyczni i uduchowieni.