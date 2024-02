W połowie lutego o Katarzynie Pakosinskiej zrobiło się dość głośno, gdy okazało się, że to ona zostanie nową współprowadzącą program śniadaniowy TVP. To dla niej debiut w takiej roli, bo wcześniej mogliśmy oglądać ją głównie w kabarecie czy na deskach teatru. Oprócz kariery zawodowej, aktorka spełnia się również w życiu prywatnym, jako oddana żona i mama. Kim jest wybranek jej serca?

Kim jest mąż Katarzyny Pakosińskiej?

Katarzyna Pakosińska jest córką inżyniera Stanisława i fitopatolog Marzeny Pakosińskich, jednak ona sama poszła zupełnie inną drogą. Już jako siedmiolatka i przez kolejnych 20 lat, tańczyła w zespole folklorystycznym ''Pruszkowiacy''. Jeszcze będąc na studiach, występowała w Teatrze Stara Prochownia w Warszawie, a następnie rozpoczęła współpracę m.in. z TVP.

W 1996 wraz z kolegami ze studiów, Robertem Górskim, Mikołajem Cieślakiem, Przemkiem Borkowskim i Rafałem Zbieciem, założyła Kabaret Moralnego Niepokoju, którzy szybko zyskał uznanie w oczach widzów. W 2011 roku rozstała się jednak z grupą. Katarzyna Pakosińska występuje też w Teatrze Kamienica i w Teatrze Capitol w Warszawie, a w lutym 2024 roku została współprowadzącą "Pytanie na śniadanie".

Katarzyna Pakosińska

Prywatnie aktorka trwa obecnie w swoim drugim małżeństwie. Pierwszym jej mężem był Tomasz, z którym ma córkę Maję. W 2017 roku natomiast powiedziała "tak" Gruzinowi Iraklinowi Basilaszwiliskiemu. Poznali się w dość niecodziennych okolicznościach. Kilka dobrych lat temu Pakosińska wyjechała do ukochanej Gruzji, gdzie nagle źle się poczuła. Zgłosiła się do lekarza po pomoc, ale ten podał jej niewłaściwe leki, które doprowadziły u niej do zapaści.

Krytyczny moment nastąpił, gdy była sama w hotelowym pokoju. Przechodzący akurat obok Irakli usłyszał, że coś jest nie tak i natychmiast wyważył drzwi, po czym przystąpił do reanimacji. Szybka reakcja Gruzina uratowała życie Katarzyny! Od tamtej pory byli nierozłączni, a ich relacja, która rozwijała się bardzo szybko, w końcu doprowadziła do ślubu. Co jednak wiadomo o ukochanym aktorki... oprócz tego, że jest bohaterem?

Katarzyna Pakosińska i Irakli Basilaszwili

Mało kto wie, że Irakli Basilashvili jest dziennikarzem krajowej telewizji. W 2008 roku był też przewodnikiem Pakosińskiej, gdy ta pojechała do Gruzji kręcić serial dokumentalny "Tańcząc z Gruzją". Co ciekawe, w żyłach mężczyzny płynie błękitna krew i w Gruzji posiada on tytuł książęcy, choć jest to jedynie nazwa zwyczajowa. W chwili, gdy Irakli poznał Katarzynę, samotnie wychowywał dwójkę dzieci. Dziś opiekuje się również córką ukochanej, która nie tak dawno stała się dorosłą kobietą!

Córka Katarzyny Pakosińskiej ma już 20 lat!

Maja jest owocem pierwszego małżeństwa Pakosińskiej i dziś robi furorę na TikToku. Aktorka raczej nie ma w zwyczaju zabierać 20-latki na medialne wydarzenia, choć swego czasu pojawiły się obie w "Dzień Dobry TVN". Z wyglądu Maja jest bardzo podobna do mamy, ale czy i w życiu zawodowym obierze podobną ścieżkę? Póki co to pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Katarzyna Pakosińska z córką

Katarzyna Pakosińska i Irakli Basilaszwili