Jest oświadczenie Doroty z "Rolnik szuka żony". Uczestniczka dziesiątej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach opublikowała długi wpis na Instagramie, w którym odnosi się do krytycznych komentarzy w sieci. Dorota zareagowała na ostre wpisy internautów i dała do zrozumienia, że nie zamierza przejmować się opinią innych. Waldemar od razu skomentował wpis Doroty!

W wielkim finale jubileuszowej edycji "Rolnik szuka żony" Waldemar zaskoczył widzów i nie tylko ogłosił rozstanie z Ewą, ale również pochwalił się nowym związkiem. Okazało się wówczas, że rolnik spotyka się ze swoją byłą kandydatką, Dorotą. Takiego zwrotu akcji nie spodziewał się chyba nikt. Niestety, fani "Rolnik szuka żony" nie wierzą w szczerość uczuć Waldemara do Doroty i zarzucają parze ustawkę!

Teraz, kilka dni po finale, Dorota przerwała milczenie i zwróciła się do internautów. Waldemar od razu skomentował oświadczenie Doroty.

Dorota z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie długie oświadczenie, w którym odnosi się do krytycznych komentarzy.

Odcinanie się od negatywnych opinii oraz zazdrości innych to klucz do spokoju ducha i osobistego sukcesu. Ludzie często krytykują z różnych powodów: zazdrość, własne kompleksy, lub po prostu zwykła chec sprawienia Ci przykrości. Warto zdać sobie sprawę, że opinie innych są tylko odzwierciedleniem ich własnych lęków i ograniczeń, a nie Twojej wartości jako osoby. Zamiast przejmować się tym, co inni o Tobie myślą, skup się na własnym rozwoju i dążeniu do celów.

zaczęła swój wpis Dorota.