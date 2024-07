Matka Edyty Górniak zabrała głos w sprawie konfliktu divy z byłymi teściami. Rodzice Dariusza K. już od kilku miesięcy walczą w sądzie o prawa do widywania się ze swoim wnukiem. Piosenkarka została ostatnio zobowiązana przez sąd do organizowania spotkań Allana z dziadkami dwa razy w miesiącu. Jeżeli Edyta Górniak nie zastosuje się do tych zaleceń, będzie musiała zapłacić nawet 800 złotych grzywny za każdorazowe utrudnianie kontaktów swojego syna z rodzicami Dariusza K. W dobre intencje dziadków Allana nie wierzy matka Edyty Górniak. Grażyna Górniak-Jasik w rozmowie z tygodnikiem "Świat&Ludzie" skomentowała ich zachowanie, a przy okazji zdradziła, jak bardzo zawiodła się na byłym mężu swojej córki.

Reklama

Nie wierzę, że robią to z czystego serca. Skoro tak im zależy na wnuku, dlaczego nie opłacą mu choćby obozu harcerskiego, na który Allan tak lubi jeździć? O wszystko musi troszczyć się Edyta. A Darek nawet alimentów nie płacił...- przyznała mama Edyty Górniak. Darek, były mąż córki, zawiódł mnie. Nie ma usprawiedliwienia na to, że pod wpływem narkotyków siada za kierownicą i pozbawia życia niewinnego człowieka. Oni już tyle przeszli. Warto dać im szanse na normalne życia. Chcę spokoju i szczęścia w rodzinie.

Wygląda więc na to, że Edyta Górniak może liczyć na wsparcie swojej mamy. I chociaż przez wiele lat artystka nie utrzymywała kontaktów z Grażyną Górniak-Jasik, to rok temu doszło do wzruszającego pojednania. Ostatnio piosenkarka zrezygnowała nawet z występów na festiwalu w Opolu, żeby wyjechać ze swoją mamą i synem na wspólne wakacje na Mazury.

Myślicie, że rodzice Dariusza K. odpowiedzą na zarzuty matki Edyty Górniak?

Zobacz także

Zobacz także: Dlaczego Edyta Górniak nazwała syna Allan? Powód może was zdziwić! A zdradził go znany dziennikarz...

Matka Edyty Górniak krytykuje rodziców Dariusza K.

Reklama

Diva może liczyć na wsparcie swojej mamy.