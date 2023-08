Po premierze filmu "Batman" znów jest głośno o Colinie Farrellu. Aktor, który zagrał antagonistę w produkcji o super bohaterze, ostatnio ma okazję pojawiać się w mediach. Warto przypomnieć, że w przeszłości irlandzki artysta i Alicja Bachleda-Curuś tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Polka i gwiazdor Hollywood doczekali się syna, Henry'ego Tadeusza Farrella, który przyszedł na świat w 2009 roku. Związek artystycznej pary rozpadł się, gdy chłopiec miał zaledwie roczek. Chociaż akrorzy nie są już razem, to Colin ma świetne relacje ze swoim dzieckiem, co potwierdza Alicja Bachleda-Curuś. Niedawno podczas wywiadu irlandzki artysta przyznał jednak, że Henry Tadeusz był zażenowany jego zachowaniem. Syn Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś jest zażenowany stylem swojego ojca W rozmowie z Ellen DeGeneres Colin Farrell zdradził, że Henry Tadeusz nie zawsze popiera jego wybory. Podczas programu prowadząca pokazała zdjęcia irlandzkiego aktora, które zostały zrobione, gdy biegał po Hollywood. Przy okazji okazało się, że gwiazdor ma słabość do krótkich szortów. Chociaż Ellen stwierdziła, że obecnie te spodenki są bardzo modne, artysta przyznał, że jego najmłodszy syn nie znosi oglądać go w takim wydaniu. Zobacz także: Anna Głogowska z córką na premierze! Tak dziś wygląda 14-letnia Julia Mój najmłodszy syn natychmiast by się z tobą nie zgodził, bo jest mocno zażenowany, kiedy je noszę. Mówi: "Proszę, tato, nie ubieraj tych szortów". (...). A ja mu odpowiadam, że są wygodne - powiedział Collin Farrel. Colin Farrell’s short-shorts are embarrassing his son. pic.twitter.com/g1UTmUIgeC — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 28, 2022 Rozmawiając z Ellen DeGeneres, gwiazdor Hollywood opowiedział też o swojej roli w...