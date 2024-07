W ostatnim czasie dużo mówiło się o zmianach w popularnych programach śniadaniowych. Potężną rewolucję przeszedł program "Dzień Dobry TVN", z którego zwolniono aż pięcioro prowadzących. Z kolei z "Pytaniem na śniadanie" po 13 latach pracy, rozstał się Łukasz Nowicki.

Jakiś czas temu pojawiły się spekulacje, że być może to Mateusz Szymkowiak zajmie miejsce Łukasza Nowickiego w popularnym programie śniadaniowym stacji TVP1. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z inną gwiazdą "Pytania na śniadanie", Izabellą Krzan. Zapytaliśmy ją o to, czy widzi Mateusza Szymkowiaka w roli prowadzącego. Prezenterka odpowiedziała bez wahania:

- Chciałabym, żeby Mateusz Szymkowiak zaznał tego, bo od wielu, wielu lat jest w Telewizji Polskiej. Jest naprawdę osobą, która walczy, która chce, która się rozwija cały czas i skupia się na tym, że to nie jest tak, że dostając się do telewizji można już wziąć oddech i odpuścić wszystko. Cały czas trzeba się kształcić, wystawiać się na próbę - on taką osobą jest i myślę, że to prowadzenie "Pytania..." byłoby takiej tej jego trudnej czasami drogi i wieloletniej, taką nagrodą za to, że właśnie pracuje, że chce, że mu zależy - powiedziała Izabella Krzan.