Aleksandra Grysz jest jedną z niewielu osób, które nie pożegnały się z "Pytaniem na śniadanie". Teraz gwiazda TVP w szczerym wyznaniu skomentowała wielkie zmiany w śniadaniówce. Aleksandra Grysz zabrała głos w sprawie byłych i nowych prowadzących uwielbiany przez widzów program. Prezenterka nie ukrywa, że tęskni za swoimi kolegami z "Pytania na śniadanie".

Jeszcze kilka tygodni temu takich zmian w "Pytaniu na śniadanie" nie spodziewał się chyba nikt. Z programem pożegnali się wszyscy prowadzący, co wywołało ogromne emocje wśród widzów. Nawet ciężarna Małgorzata Tomaszewska została zwolniona z TVP tuż przed porodem. Ze "starej" ekipy "Pytania na śniadanie" zostało niewiele osób, a wśród nich jest Aleksandra Grysz, która w śniadaniówce opowiada o wydarzeniach z show-biznesu.

Teraz fani zapytali ją wprost, czy tęskni za byłymi prowadzącymi "Pytanie na śniadanie"!

Gwiazda "Pytania na śniadanie" podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytanie o zmianach w programie i przyznała, że tęskni za swoimi kolegami, którzy zniknęli ze śniadaniówki.

No pewnie, że tak! To wyjątkowy program, nadajemy codziennie, kochamy tę pracę i spędzamy ze sobą naprawdę dużo czasu. Często dzielimy się ze sobą szczęśliwymi momentami i troskami. Dlatego tęsknota za tym co było jest chyba czymś zupełnie naturalnym - i dla nas (redakcji) i dla Was (widzów)

odpisała Aleksandra Grysz.