Izabella Krzan ma powody do radości! Okazuje się, że była prowadząca "Pytanie na śniadanie" znalazła już nową pracę i wkrótce znów ją zobaczymy. Od kilku dni plotkowano, że być może Izabella Krzan przejdzie do "Dzień Dobry TVN", a jak jest prawda? Tego nie spodziewał się chyba nikt.

Od kilku tygodni w śniadaniówce TVP trwają wielkie zmiany. Z programem pożegnali się wszyscy prowadzący, a wśród nich znalazła się również Izabella Krzan. Była gwiazda "Pytania na śniadanie" pożegnała się z widzami i zaczęła sugerować, żeby może wkrótce znów ją zobaczymy. Pojawiły się pytania, czy Izabella Krzan będzie nową prowadzącą "Dzień Dobry TVN", ale teraz wszystko stało się jasne.

Na Instagramie pojawiła się właśnie informacja, że Izabella Krzan dołączyła do projektu Krzysztofa Stanowskiego, który rusza z "Kanałem Zero" na YouTube.com!

Jest wysoko?Jest! Izabella Krzan dołącza do drużyny!Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero!

czytamy na portalu społecznościowym.