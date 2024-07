Izabella Krzan straciła jedną posadę w TVP ale nie musiała długo się martwić. Stacja zapewniła jej kolejne zajęcie. Co więcej, zajęła miejsce Idy Nowakowskiej. Czym się będzie teraz zajmować?

Jest to dla mnie wymarzone zadanie - nie ukrywa.

Widzowie będą równie zachwyceni?

Izabella Krzan straciła pracę. Okazuje się, że nie będzie już prowadzącą programu "Kamper Polska", a w związku z niezadowalającą popularnością stacja nie zamierza kontynuować tego formatu. Chociaż jedno z zajęć wypadło z terminarza gwiazdy TVP i uwielbianej przez widzów prowadzącej "Pytania na śniadanie", nie oznacza, że jej kalendarz będzie luźniejszy. Okazuje się, że Izabella Krzan otrzymała nową rolę, jednocześnie zastępując na tym stanowisku Idę Nowakowską.

Zobacz także: Mateusz Szymkowiak nowym prowadzącym "Pytanie na śniadanie"? Izabella Krzan komentuje

Okazuje się, że Izabella Krzan spełnia swoje kolejne marzenia.

Zobacz także

Prowadzenie podcastu od dłuższego czasu było na liście moich zawodowych wyzwań. Zdecydowanie bardziej lubię pytać, niż być pytaną, a jeśli dodatkowo mogę w ten sposób przybliżyć słuchaczom największe osobowości ze świata sportu i show-biznesu, to jest to dla mnie wymarzone zadanie. Już po pierwszych przeprowadzonych rozmowach wiem, że będzie to wyjątkowe doświadczenie - mówi o swojej nowej roli Izabella Krzan.