Mateusz Maga opublikował teledysk do piosenki "First Kiss", z którą chce powalczyć o Eurowizję 2017! W klipie uczestnika "Top Model" nie brakuje gorących scen i nagości. Czy to pomoże mu w walce o udział na polskich preselekcjach, a następnie na Eurowizji, jeśli wybiorą go widzowie?

Mateusz Maga opublikował teledysk do piosenki na Eurowizję 2017

Mateusz Maga i jego kandydatura na polskie preselekcje budzi spore emocje w sieci. Do tej pory Mateusz był znany jako model i uczestnik "Top Model", który nie raz szokował swoich fanów. Teraz chce jednak poświęcić się karierze na scenie. Teledysk do piosenki "First Kiss" miał mieć swoją premierę w Walentynki, ale Maga sprawił niespodziankę swoim fanom już teraz:

First Kiss już jest! ???????? Kochani teledysk jest już dostępny! Premiera miała odbyć się w #Walentynki ale już mogę podzielić się efektem, przecież nie musimy czekać do 14 lutego, żeby powspominać pierwszy pocałunek ❤ ????Pozdrowienia z Paryża! - pisze model.

Eurowizja 2017 - kto powalczy o udział w preselekcjach?

Poza Mateusze Magą swoje propozycje na Eurowizję 2017 do TVP wysłali m.in. Gosia Andrzejewicz, Madox, Anna Karwan, Kasia Popowska, Leszek Stanek, Mariusz Wawrzyńczyk, Ronney, Anna Cyzon czy Alicja Ruchała. Czy macie już swojego faworyta?

Teledysk do piosenki Mateusza Magi.

Tekst piosenki "First Kiss" Mateusza Magi

Say what you wanna say

do what you wanna do

but remember our first kiss

Fight if you wanna fight

cry if you wanna cry

but remember our first kiss

I am not made of iron steel

i am not made of glass

Don’t make me leave- when

my heart beats to the beat of your heart

dont say I am wrong I -have the right

to feel this way

Say what you wanna say

take what you wanna take

but remember our first kiss

Tear our days apart

leave our nights intact

but remember our first kiss

I am not made of iron steel

I am not made of glass

Dont make me leave- when

my heart beats to the beat of your heart

dont say I am wrong I -have the right

to feel this way --to keep love alive( so we can survive)