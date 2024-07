1 z 8

O Alicji Ruchale jest coraz głośniej! Piękna modelka chce zacząć karierę muzyczną! Zgłosiła swój utwór na Eurowizję 2017 - to "„No Longer Want You". Czy uda jej się dostać do finału polskich preselekcji, przekonamy się po 20 stycznia. Alicja Ruchała ma jednak nadzieję, że jej marzenie się spełni. Skąd decyzja o śpiewaniu?

Kim jest Alicja Ruchała i co mówi o swoim nazwisku?

Alicja Ruchała w rozmowie z Super Expressem mówi otwarcie, że po to tak ciężko pracuje w modelingu, by teraz spełniać swoje marzenia o karierze na scenie:

Od dziecka pracuję i zarabiam po to, aby spełniać wszystkie swoje zachcianki i marzenia. Możliwe, że to jedna z nich, ale chcę pokazać, że modą można też bawić się w rytm muzyki. Zarabiam sama i inwestuję w to, co kocham. I nikt mi tego nie zabroni - mówi Alicja.

Alicja Ruchała jest znaną top modelką, która robi karierę przede wszystkim w Rosji i Turcji, ale jest również znana w Los Angeles. Wielokrotnie gościła na okładkach takich pism jak „Elle” czy "Harper's Bazaar”. W Polsce nie jest jeszcze tak znana, ale dzięki Eurowizji może stać się inaczej! Zwłaszcza, że trudno nie zapamiętać jej oryginalnego nazwiska. Alicja wie, że to jej walor:

Uważam, że mam supernazwisko! Wpada w ucho, prawda? Musisz kiedyś zobaczyć, jak spisuje mnie policja za przejście na czerwonym - mówi Alicja.

Czy Alicja zrobi karierę w Polsce? Czy ma szansę na sukces na Eurowizji? Posłuchajcie jej piosenki i zobaczcie seksowne zdjęcia Ruchały!

