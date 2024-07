Mateusz Maga to zdecydowanie najbardziej charakterystyczny uczestnik czwartej edycji Top Model. Jego androgyniczna uroda zachwyciła jurorów, ale nie wzbudziła już takiego entuzjazmu w sieci, gdzie internauci ostro go krytykują. Zastrzeżenia budzi też jego charakter, który zdaniem wielu, może przeszkodzić mu w zrobieniu imponującej kariery, ku której ma warunki. Przypomnijmy: Krupa i Rusin dyskutowały w sprawie Magi. Joanna ma dla niego cenne rady

Nieco ponad tydzień temu informowaliśmy, że w związku z zatrważającą wręcz ilością negatywnych komentarzy, Mateusz zmagał się z depresją. Teraz aspirujący model potwierdza to w nowym wpisie, który umieścił na Facebooku. Maga przyznaje w nim, że przeżył ogromne załamanie psychiczne, które było efektem m.in. licznych gróźb pobicia, a nawet śmierci. Słowa wsparcia napływające od fanów pozwoliły mu jednak podnieść się z dołka i nie zamierza rezygnować z marzeń o karierze w modelingu.



Kochani wreszcie... wracam do świata... swojego świata do którego ogormnie ciężko było mi powrócić z racji tego co się wydarzyło na przestrzeni nie tylko tygodni, a niestety miesięcy, a co w bardzo dużym stopniu wpłynęło na mnie, na moje relacje z innymi. Nie będę ukrywał, że przeszedłem ogromne załamanie nerwowe, zwłaszcza po tym jak byłem zastraszany, grożono mi śmiercią, pobiciem, ale teraz definitywnie mówię: nie poddam się i nie dam się zastraszać! Nie będę już się bał i ukrywał... nie będę rezygnował ze wszystkiego... ze swoich marzeń... z dążenia do szczęścia! Niewątpliwie te wydarzenia w znaczącym stopniu odbiły się na moim zdrowiu - głównie fizycznym, ale teraz mogę powiedzieć... zaczynam budować wszystko od nowa! - czytamy na oficjalnym profilu Mateusza na Facebooku.