Uczestnik 4. edycji "Top Model", Mateusz Jarzębiak "Góral", zaczął pracę w kancelarii prawniczej. Model potrzebuje nowych wyzwań, a w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" opowiedział o tym więcej.

Przystojny model był jednym z najlepiej zapowiadających się uczestników show. Tuż po zakończeniu programu mówiono o nim głównie w kontekście związku ze zwyciężczynią drugiej edycji, Olgą Kaczyńską. Potem Góral wyjechał na poważny zagraniczny kontrakt, a ich związek nie przetrwał. Od niedawna Jarzębiak pracuje w jednej z kancelarii prawniczych. Dlaczego zdecydował się na taką pracę?

"Top model" dało jakąś szansę, żeby zabłysnąć w tym świecie, żeby coś robić. Realizuję projekty, ale na chwilę obecną chcę zająć się karierą bardziej długodystansową. Modeling to jest przygoda w życiu, a nie sposób na życie. I owszem jest to coś, co chcę robić, jest to fajna praca dodatkowa, ale skupiam się teraz na tym, żeby wrócić na studia. Podjąłem pracę w kancelarii, co jest związane z kierunkiem moich studiów.